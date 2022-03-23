Белгород, , 11:29 — REGNUM Новым председателем Белгородского городского совета стал Вадим Радченко — секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Белгорода. За его кандидатуру проголосовали 30 депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Перседатель Белгородского городского совета Вадим Радченко Https://www.beladm.ru

В выборах на 46 сессии горсовета 22 марта приняли участие 35 депутатов. Четыре голоса были отданы за Кирилла Скачко.

Срок полномочий Вадима Радченко распространяется на срок действия созыва — по сентябрь 2023 года.

Предыдущий председатель Горсовета, Ольга Медведева, в начале 2022 года перешла на работу в областное правительство.