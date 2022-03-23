Донецк, 23 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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В 10:50 из населённого пункта Красногоровка, контролируемого украинскими войсками, был обстрелян посёлок шахты «Трудовская» в Донецке. Было выпущено десять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта ВФУ совершили несколько обстрелов Донецка. Основной удар пришёлся по Петровскому району, расположенному на западе города.