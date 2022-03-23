Нижний Новгород, 23 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. После обнаружения тел четырех человек, двое из которых — дети, в квартире в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области Дом на улице Минина, в котором произошло массовое убийство

По предварительным данным, погибли 43-летний мужчина, его 41-летняя супруга и двое детей в возрасте четырех и десяти лет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты управления, оперативные сотрудники полиции. Проводится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, опрашиваются свидетели и устанавливаются лица, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, тела членов семьи были обнаружены 23 марта в одной из квартир многоэтажного дома по улице Минина. По данному факту ранее была начата прокурорская проверка.

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