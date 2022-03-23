Калуга, 23 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На автомобильных дорогах Калужской области в 2021 году количество смертей сократилось до наименьшего показателя за последние 53 года. Число погибших в ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, удалось снизить на 11%, а на региональных дорогах — почти вдвое, сообщает 23 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Скрин страницы Владислава Шапши «ВКонтакте» Калужские автодороги

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, дана положительная оценка по реализации в Калужской области пилотного проекта по сокращению смертности в ДТП, связанных с выездом на «встречку».

"Продолжим реализацию проекта. Наиболее эффективные меры готовим в качестве рекомендаций для тиражирования в других регионах. Главная цель этой работы — сохранение человеческих жизней. На федеральном уровне принято решение о реконструкции дороги М-3 «Украина» на территории Калужской области на участке с 65-го по 124-й километр, что существенно повысит безопасность дорожного движения и даст новый импульс для дальнейшего социально-экономического развития северной части Калужской области», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил правительству России сократить смертность на дорогах. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться в 3,5 раза от уровня 2017 года, то есть не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки. Калужская область наряду с несколькими регионами реализует пилотные проекты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.