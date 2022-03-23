Войска ДНР за сутки уничтожили 76 украинских нацистов в Донбассе
Донецк, 23 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России за сутки 22 марта ликвидировали 76 украинских оккупантов и поразили 28 огневых точек врага, заявил 23 марта заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он также отметил, что девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и десять из 36-й бригады морской пехоты ВСУ добровольно сложили оружие.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.