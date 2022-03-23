Донецк, 23 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России за сутки 22 марта ликвидировали 76 украинских оккупантов и поразили 28 огневых точек врага, заявил 23 марта заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 28 огневых точек, два танка, три БМП, две бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы «Букавель-АД». Захвачены четыре танка, одна БМП, три бронированные машины, два комплекта связи тактического звена Harris», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

Он также отметил, что девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и десять из 36-й бригады морской пехоты ВСУ добровольно сложили оружие.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.