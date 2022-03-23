Москва, 23 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар с применением береговых ракетных комплексов «Бастион». Видео с работой комплексов опубликовало Министерство обороны России.

Mil.ru Стрельба БРК «Бастион»

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На кадрах запечатлён момент запуска ракет комплексом «Бастион». Уточняется, что удар будет нанесён по военной инфраструктуре украинской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки силам ДНР сдались около 20 украинских военнослужащих.