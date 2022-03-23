Уфа, 23 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Проверку по факту нарушения правил охраны окружающей среды при добыче полезных ископаемых проводят в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Андрей Выползов ИА REGNUM Бесконтрольная добыча песка у пос. Ушаково

По предварительным сведениям, фирмы, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых на рассыпных месторождениях около г. Баймак и горной местности около д. Кусеево Баймакского района, работали за пределами границ лицензированных участков.

По факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ по добыче полезных ископаемых проводится доследственная проверка.

Следователям предстоит установить лиц, ответственных за допущенные нарушения, опросить руководство и сотрудников предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых. Также планируется провести исследования для оценки причиненного ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пресекли незаконную добычу песка.