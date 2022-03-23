Якутск, , 11:27 — REGNUM Проект строительства моста через реку Лена в Якутии если и будет реализован, то с большими сложностями. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 23 марта политолог Андрей Данилов. Он считает, что с большой долей вероятности из-за спецоперации России по просьбе республик Донбасса планы о строительстве мостового перехода будут пересмотрены.

Проект Ленского моста Алексюнина Татьяна

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«Сначала из-за Крымского моста нам не удалось построить Ленский мост, тогда финансирование было перенаправлено. В этот раз Минобороны ведёт операцию на территории Украины. Естественно, вопрос с Ленским мостом в этой ситуации на самом верху будет решаться не в пользу строительства, к сожалению. Я радею за постройку моста всей душой, но не разделяю мнение главы республики. Он как экономист прекрасно понимает текущую ситуацию в регионе и в стране. Учитывая привязку к доллару, то, что нам нужно будет заниматься импортозамещением в условиях санкционных мер со стороны других стран, я не склонен разделять бравурных речей и радужных фантазий главы нашего региона», — отметил Андрей Данилов.

Тем не менее, он уверен, что мост должен быть построен, раз он запланирован. Реализация этого проекта, по мнению эксперта, поможет создать рабочие места. В пример он привёл действия президента Америки Теодора Рузвельта, который вывел страну из кризиса, строя дороги и мосты.

«Если хотят пойти по такому пути, то можно попробовать реализовать этот проект. Но сложности будут огромные. Вопрос, сможем ли мы это строительство организовать своими собственными силами», — отметил политолог, обратив внимание на то, что техника для строительства дорог в основном иностранного производства.

Андрей Данилов при этом напомнил, что строительство Ленского моста планировалось ещё в начала века, а советской властью — ещё в 80-х годах прошлого века.

«Проект нужен и важен. Хоть Минфин и не видит целесообразности его реализации, но он целесообразен для жителей Якутии. Здесь живёт миллион человек, приезжают работать люди, в том числе с Донбасса, и они переправляются через реку Лена», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года года Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста. Вопрос финансирования реализации этого проекта пока остаётся нерешённым.