Строительство Ленского моста в Якутии могут снова отложить — мнение
Якутск, 23 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Проект строительства моста через реку Лена в Якутии если и будет реализован, то с большими сложностями. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 23 марта политолог Андрей Данилов. Он считает, что с большой долей вероятности из-за спецоперации России по просьбе республик Донбасса планы о строительстве мостового перехода будут пересмотрены.
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Тем не менее, он уверен, что мост должен быть построен, раз он запланирован. Реализация этого проекта, по мнению эксперта, поможет создать рабочие места. В пример он привёл действия президента Америки Теодора Рузвельта, который вывел страну из кризиса, строя дороги и мосты.
Андрей Данилов при этом напомнил, что строительство Ленского моста планировалось ещё в начала века, а советской властью — ещё в 80-х годах прошлого века.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года года Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста. Вопрос финансирования реализации этого проекта пока остаётся нерешённым.