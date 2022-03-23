Оренбург, 23 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Оренбургская область должна приобрести для сельхозработ в 2022 году 127,6 тыс. тонн уминеральных удобрений. На 15 марта приобретено 38,416 тыс.тонн. Это составляет 30% от годового плана. Об этом, выступая 23 марта на заседании Заксобрания региона, проинформировал первый вице-губернатор, глава минсельхоза Оренбуржья Сергей Балыкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это очень мало. Проводим работу», — прокомментирую вице-губернатор ситуацию с имеющимся количеством удобрений в сельских хозяйствах.

Он назвал причинами низкого уровня приобретения удобрений низкий урожай в 2021 году. У хозяйств мало оборотных средств. Большая часть удобрений идет под озимые культуры. Их посеяно меньше. Соответственно аграрии покупают меньше удобрений.

В 2022 году увеличена сумма поддержки сельхозпроизводителей из областного бюджета. На возмещение затрат на приобретение минудобрений в 2021 году выделили 170 млн рублей, в 2022 году — 240 млн рублей.