Ньюарк, США, 23 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:4.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Нью-Джерси» дубль оформил нападающий Джек Хьюз. Ещё по шайбе забросили защитники Райан Грейвз, Пи Кей Суббэн и форварды Доусон Мерсер, Томаш Татар и Егор Шарангович.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Райан Строум и Крис Крайдер. Российский форвард Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 51 очко. «Рейнджерс» идут на четвёртом месте в Восточной конференции с 85 очками.

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