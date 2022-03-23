Москва, 23 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Покупка недвижимости является самым выгодным и надёжным способом вложения средств. Так считают 36% и 3% жителей России соответственно, приводит данные опроса Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Покупку золота воспринимают как более надёжный способ вложения денег 25% выгодный — 26%. В топ-3 вошло накопление денег в рублях и их хранение в наличном виде. 23% считают этот способ надёжным, 19% — выгодным.

Среди других способов вложения денег, по мнению опрошенных, — открытие счета или вклада в государственном банке (21% считают это надёжным, 17% выгодным) и покупка криптовалют (8% заявили о надёжности, 11% — о выгодности).

Опрос проведён в марте 2022 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее распространенные способы хранения сбережений у жителей России — рублёвый счёт в банке (31%), недвижимость (30%) и наличные рубли (22%),

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