Донецк, 23 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики сложили оружие почти 20 военных ВСУ. Об этом 23 марта сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В информации уточняется, что речь идёт о военнослужащих 54-й и 36-й украинских бригад. За последние сутки сложили оружие почти 20 человек.

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