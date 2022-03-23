Москва, 23 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером намечена на 24 марта. Лавров и Маурер обсудят гуманитарные вопросы на Украине, говорится в сообщении МИД России.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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Глава МККК прибудет в Москву с визитом 23 марта. На следующий день запланированы его переговоры с Лавровым.

Предполагается, что участники встречи обсудят ключевые направления работы МККК в области гуманитарного реагирования. Они предметно поговорят об оказании помощи нуждающимся жителям Украины и республик Донбасса, а также об организации и бесперебойной работе гуманитарных коридоров.

«Российская сторона приветствует посреднические усилия Комитета на Украине в соответствии с имеющимся у него мандатом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия приняла уже около 385 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республик.

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