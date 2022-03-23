Нижний Новгород, 23 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. По факту убийства семьи из четырех человек в центре Нижнего Новгорода начата проверка. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Jo Naylor Убийство

По предварительным данным, 23 марта в одной из квартир многоэтажного дома по улице Минина были найдены тела двоих взрослых и двоих детей с ножевыми ранениями. На месте выехал прокурор Нижнего Новгорода Илья Мамонов.

В настоящее время прокуратура координирует действия правоохранительных органов. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, в феврале прошлого года в Приокском районе Нижнего Новгорода была убита семья из четырех человек — погибли пятилетний мальчик, его мать, дедушка и бабушка.