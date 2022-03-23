Москва, 23 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ ведут бои за населённый пункт Новомихайловка. Об этом 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«Подразделения российских Вооружённых сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, в настоящее время ведут бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе противник несёт потери, заявил глава ДНР Денис Пушилин.