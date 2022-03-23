ВС РФ ведут бои за Новомихайловку, заявил Конашенков
Москва, 23 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ ведут бои за населённый пункт Новомихайловка. Об этом 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны.рф
Игорь Конашенков
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
«Подразделения российских Вооружённых сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины», — сказал Конашенков.
По его словам, в настоящее время ведут бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе противник несёт потери, заявил глава ДНР Денис Пушилин.