Москва, 23 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Российские системы ПВО за сутки 22 марта сбили в воздухе украинский Су-24 и 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького», — сказал он на брифинге.

Он также добавил, что группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены восемь украинских танков, пять БМП и БТР, девять автомобилей и тягачей, три дота, семь орудий полевой артиллерии и минометов.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета и вертолетов украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотный летательный аппарат, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.