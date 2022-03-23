Токио, 23 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) представил финальный трек-лист своего будущего релиза I Know NIGO. Соответствующей информацией поделилось издание HipHopDX 23 марта.

Скриншот YouTube Nigo

Так, новая пластинка включит в себя 11 композиций. Среди гостей проекта заявлены A$AP Rocky (Раким Майерс), Lil Uzi Vert (Саймир Вудс), Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади), Gunna (Серхио Джаванни Китченс) и многие другие музыканты.

Напомним, что премьера нового альбома Nigo под названием I Know NIGO запланирована на 25 марта. Ранее дизайнер уже опубликовывал пять треков с предстоящей пластинки.