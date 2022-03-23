Москва, 23 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Ещё 97 объектов военной инфраструктуры Украины поражены в результате действий российских войск, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков 23 марта на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Он уточнил, что в числе военных объектов, уничтоженных за минувшие сутки, — две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У». Они находились на северной окраине Киева.

Также поражены десять командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии, три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО, восемь зенитных ракетных комплексов. В их числе шесть комплексов «Бук-М1», один С-300 и одна боевая машина ЗРК «Оса».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 марта российские военные уничтожили крупный арсенал, расположенный в 14 км к северо-западу от города Ровно.

Читайте также: Ударом с моря уничтожен крупный арсенал ВСУ под Ровно — Минобороны РФ