Донецк, 23 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка в Донецкой Народной Республики.

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Огонь зафиксирован в 10:25. Украинские войска с территории населённого пункта Розовка обстреляли Михайловку. В атаке использовалась установка залпового огня БМ-21 «Град», все выпущено 40 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ясиноватой за ночь в результате обстрелов разрушилось 17 домов.