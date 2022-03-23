Тверь, 23 марта 2022, 11:32 — REGNUM В украинском Закарпатье есть реальная угроза этнических чисток, и надвигающуюся катастрофу может предотвратить только официальная позиция правительства Венгрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Тверской региональной общественной организации «Новая Карелия» Михаил Дронь.
По мнению эксперта, эти опасения далеко не безосновательны и не являются преувеличением.
Как полагает собеседник агентства, сегодня развитие событий в Закарпатье полностью зависит от позиции премьер-министра и правительства Венгрии.
Ранее председатель Тверской региональной общественной организации «Новая Карелия» Михаил Дронь направил в адрес посла Венгерской Республики в РФ Норберта Конкоя с просьбой повлиять на ситуацию в Закарпатье.
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«С большой тревогой мы, тверские карелы, наблюдаем за тем, что происходит сегодня на территории Закарпатской области Украины. В адрес венгерского сообщества Закарпатья и их политических лидеров из «Партии венгров Украины» всё громче раздаются угрозы и призывы к прямой расправе. И если в течение всех последних 30-ти лет со стороны украинских властей и разного рода украинских активистов по отношению к венгерскому населению высказывались лишь угрозы и хамские речёвки, то сегодня, когда на Украине везде хаос и анархия, существует реальная опасность того, что в Закарпатье начнутся этнические чистки и венгры станут их жертвами. В этих непростых условиях, мы убеждены, что только венгерское правительство способно навести хоть какой-то порядок на этой древней земле короны Святого Стефана, сохранить жизни и имущество венгров в Закарпатье», — говорится, в частности, в тексте письма.