Тверь, , 11:32 — REGNUM В украинском Закарпатье есть реальная угроза этнических чисток, и надвигающуюся катастрофу может предотвратить только официальная позиция правительства Венгрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Тверской региональной общественной организации «Новая Карелия» Михаил Дронь.

Закарпатье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я давно слежу за ситуацией в Закарпатской области Украины, и мне очевидно, что сейчас обстановка в Закарпатье — в этом единственном финно-угорском регионе Украины, стремительно накаляется. В условиях того хаоса и анархии, которые сегодня охватили Украину, существует реальная угроза того, что украинские власти и их парамилитарные формирования начнут в Закарпатье этнические чистки», — отмечает Дронь.

По мнению эксперта, эти опасения далеко не безосновательны и не являются преувеличением.

«Нужно понимать, что закарпатские венгры живут ровно в том самом Карпатском регионе, где украинцы уже устраивали подобный геноцид всего каких-то 80 лет назад, когда их боевиками были убиты и зверски замучены около 300 тысяч поляков, и до сих пор о событиях «Волынской резни» нельзя вспоминать без ужаса и содрогания. И те, кто сегодня высказывает угрозы в адрес венгров Закарпатья — это дети, внуки и правнуки этих убийц, которые гордятся и упиваются своими преступлениями, своей безнаказанностью. Посмотрите на все эти события глазами венгров, и вы поймёте весь ужас ситуации. Венграм есть чего опасаться», — подчёркивает Михаил Дронь.

Как полагает собеседник агентства, сегодня развитие событий в Закарпатье полностью зависит от позиции премьер-министра и правительства Венгрии.

«В настоящий момент только их вмешательство в ситуацию способно остановить надвигающуюся катастрофу, навести хоть какой-то порядок на этой территории, и сохранить жизни и имущество венгров в Закарпатье. Но, честно говоря, вряд ли этого стоит ожидать, пока нынешнее руководство Украины не покинет страну», — уверен эксперт.

Ранее председатель Тверской региональной общественной организации «Новая Карелия» Михаил Дронь направил в адрес посла Венгерской Республики в РФ Норберта Конкоя с просьбой повлиять на ситуацию в Закарпатье.

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«С большой тревогой мы, тверские карелы, наблюдаем за тем, что происходит сегодня на территории Закарпатской области Украины. В адрес венгерского сообщества Закарпатья и их политических лидеров из «Партии венгров Украины» всё громче раздаются угрозы и призывы к прямой расправе. И если в течение всех последних 30-ти лет со стороны украинских властей и разного рода украинских активистов по отношению к венгерскому населению высказывались лишь угрозы и хамские речёвки, то сегодня, когда на Украине везде хаос и анархия, существует реальная опасность того, что в Закарпатье начнутся этнические чистки и венгры станут их жертвами. В этих непростых условиях, мы убеждены, что только венгерское правительство способно навести хоть какой-то порядок на этой древней земле короны Святого Стефана, сохранить жизни и имущество венгров в Закарпатье», — говорится, в частности, в тексте письма.