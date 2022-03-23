Тверь, 23 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В украинском Закарпатье есть реальная угроза этнических чисток, и надвигающуюся катастрофу может предотвратить только официальная позиция правительства Венгрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Тверской региональной общественной организации «Новая Карелия» Михаил Дронь.

Иван Шилов ИА REGNUM Закарпатье

«Я давно слежу за ситуацией в Закарпатской области Украины, и мне очевидно, что сейчас обстановка в Закарпатье — в этом единственном финно-угорском регионе Украины, стремительно накаляется. В условиях того хаоса и анархии, которые сегодня охватили Украину, существует реальная угроза того, что украинские власти и их парамилитарные формирования начнут в Закарпатье этнические чистки», — отмечает Дронь.

По мнению эксперта, эти опасения далеко не безосновательны и не являются преувеличением.

«Нужно понимать, что закарпатские венгры живут ровно в том самом Карпатском регионе, где украинцы уже устраивали подобный геноцид всего каких-то 80 лет назад, когда их боевиками были убиты и зверски замучены около 300 тысяч поляков, и до сих пор о событиях «Волынской резни» нельзя вспоминать без ужаса и содрогания. И те, кто сегодня высказывают угрозы в адрес венгров Закарпатья — это дети, внуки и правнуки этих убийц, которые гордятся и упиваются своими преступлениями, своей безнаказанностью. Посмотрите на все эти события глазами венгров, и вы поймёте весь ужас ситуации. Венграм есть чего опасаться», — подчёркивает Михаил Дронь.

Как полагает собеседник агентства, сегодня развитие событий в Закарпатье полностью зависит от позиции премьер-министра и правительства Венгрии.

«В настоящий момент только их вмешательство в ситуацию способно остановить надвигающуюся катастрофу, навести хоть какой-то порядок на этой территории, и сохранить жизни и имущество венгров в Закарпатье. Но, честно говоря, вряд ли этого стоит ожидать, пока нынешнее руководство Украины не покинет страну», — уверен эксперт.

Ранее председатель Тверской региональной общественной организации «Новая Карелия» Михаил Дронь направил в адрес посла Венгерской Республики в РФ Норберта Конкоя обращение с просьбой повлиять на ситуацию в Закарпатье.

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»С большой тревогой мы, тверские карелы, наблюдаем за тем, что происходит сегодня на территории Закарпатской области Украины. В адрес венгерского сообщества Закарпатья и их политических лидеров из «Партии венгров Украины» всё громче раздаются угрозы и призывы к прямой расправе. И если в течение всех последних 30 лет со стороны украинских властей и разного рода украинских активистов по отношению к венгерскому населению высказывались лишь угрозы и хамские речёвки, то сегодня, когда на Украине везде хаос и анархия, существует реальная опасность того, что в Закарпатье начнутся этнические чистки и венгры станут их жертвами. В этих непростых условиях, мы убеждены, что только венгерское правительство способно навести хоть какой-то порядок на этой древней земле короны Святого Стефана, сохранить жизни и имущество венгров в Закарпатье», — говорится, в частности, в тексте письма.