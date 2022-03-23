Улан-Удэ, 23 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Бурятии разыскивается житель Забайкальского края, подозреваемый в похищении восьмилетнего сына у бывшей супруги. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По данным ведомства, в декабре 2020 года мужчина в Красноярске похитил ребёнка, который по решению суда после развода жил с матерью, и отвёз его в Читу. По заявлению матери было возбуждено уголовное дело, которое направили в Бурятию, поскольку выяснилось, что с марта 2021 года подозреваемый жил в Улан-Удэ.

В тех пор о местонахождении отца с сыном ничего неизвестно. В СКР попросили всех граждан, обладающих какой-либо информацией по этому делу, обратиться в полицию или следственное управление.

«Рязанов в связи с расследованием уголовного дела объявлен в розыск. Однако разъясняем, что в случае, если мужчина добровольно вернёт ребёнка, уголовное преследование в отношении него в данной части подлежит прекращению», — добавили в ведомстве.