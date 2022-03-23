Москва, 23 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Престарелые члены Сената США и президент США Джо Байден «уже пожили своё» и теперь могут не бояться сценария, при котором американская политика приведёт к ядерному взрыву. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Как вам такая перспектива, господа? Отличный план! Браво, стратеги из Госдепа и Капитолия! Браво, аналитики K Street! Браво, престарелые члены Сената, браво, Mr. President! Вы уже пожили своё, можно не бояться, ведь в 80 лет уже ничего особенно не страшно», — написал Медведев.

Он назвал само собой разумеющимся тот факт, что Россия никогда не допустит подобного развития событий: «Это ясно сегодня всем. Причём, в отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм. Ответственным государством, выполняющим все функции великой державы. Государством, которое пытается решать свои многочисленные внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран».

Медведев подчеркнул, что «всё это возможно»: «Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется — Ирак или Иран…».