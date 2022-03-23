Луганск, 23 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Военнослужащие и добровольцы из Чечни, принимающие участие в специальной военной операции России на Украине, действуют в строгом соответствии со стоящими перед ними задачами и во взаимодействии с руководством Луганской Народной Республики, об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 23 марта в своем Telegram-канале, рассказав о встрече министра внутренних дел по ЧР Руслана Алханова с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

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На ней были достигнуты договоренности о координации совместных действий, что позволит наиболее эффективно взаимодействовать при освобождении Мариуполя и Киева от неонацистов.

«Стороны договорились координировать усилия по решению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим России Владимиром Путиным. Принятые меры позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины», — написал Кадыров.

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