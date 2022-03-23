Москва, 23 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Подразделения российских Вооружённых сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Об этом 23 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, также в настоящее время ведут бой за овладение населённым пунктом Новомихайловка.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, завершив зачистку от националистов населённого пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооружённых сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка», — заявил Конашенков.

Кроме того, указал представитель Минобороны РФ, за ночь в данном районе уничтожено три танка, два БМП, два миномёта и пять автомобилей повышенной проходимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта девять военных 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады вооружённых сил Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.

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