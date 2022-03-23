Лима, 23 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Конгрессмены шести партий парламента Перу вынесли 22 марта вотум недоверия министру здравоохранения Эрнану Кондори. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Подписавшие документ конгрессмены заявили, что Эрнан Кондори не подходит для должности министра здравоохранения, поскольку продвигает антинаучные идеи, например рекомендует использовать при некоторых заболеваниях так называемую структурированную воду — сверхлекарство, способное вылечить от неизлечимых заболеваний.

Кроме того, Кондори обвиняют в принуждении к отставке ряда высокопоставленных чиновников министерства, коррупции и предоставлении ложных данных относительно своих медицинских изысканий.