Якутск, 23 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. У сотрудников бюджетных организаций, которые в документах обозначены как «прочие», станет выше заработная плата. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе федерации профсоюзов республики.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

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Зарплата увеличится с 1 апреля на 6,4%. Повышение аргументировано ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Далее планируется увеличить заработные платы целевым категориям бюджетников.

«Главное в сегодняшней ситуации — не допустить снижения реальных доходов населения. Именно это определено приоритетной задачей власти и общества президентом страны и главой нашей республики», — отметил председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, работникам сфер образования, здравоохранения и культуры в Якутии увеличат заработную плату с 1 апреля заявляла ранее заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балакина.