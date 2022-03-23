Москва, 23 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. После небольшой заминки в начале недели (21 марта) фондовые индексы США вернулись к росту в ходе сессии 22 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Ryan Lawler Биржа

«Причем наиболее эмоциональные движения снова показали бумаги высокотехнологичного сектора, проявляющие особую чувствительность к изменениям рисковых настроений.

Инвесторы быстро переварили откровенно ястребиный посыл Джерома Пауэлла, который готовит рынки к более агрессивному повышению ставок из-за упрямо высокой инфляции.

В ответ на агрессивную риторику главы ФРС доходность 10-летних трежерис в моменте взлетала к новым майским максимумам 2019 года на отметке 2,392%, после чего слегка отступила. Тем временем, отыграв просадку, Dow Jones и S&P 500 повысились на 0,7% и 1,1%, тогда как Nasdaq Composite подскочил почти на 2%.

В Азии большинство индексов торговалось в зеленой зоне. Японский Nikkei 225, который растет седьмую сессию подряд, подпрыгнул на 3%. Южнокорейский Kospi потяжелел почти на 1%, гонконгский Hang Seng — на 1,68%, а китайский Shanghai Composite ограничился подъемом на 0,34%.

Обстановка на площадках продолжает стабилизироваться, и инвесторы предпочитают воздерживаться от прежних бурных реакций на новости из Украины, где, по сути, ситуация остается прежней, да и рынки постепенно смиряются с новой реальностью.

В рамках недавних комментариев президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией продолжаются на ежедневной основе и протекают очень сложно, но шаг за шагом стороны продвигаются вперед.

Фьючерсы Европы и США находятся в зеленой зоне, сигнализируя о продолжении подъема фондовых рынков в течение дня.

Тем временем индекс доллара, который забуксовал после ралли к максимумам в районе 99,00, продолжает осциллировать вокруг зоны 98,50, испытывая трудности с возобновлением роста, что неудивительно, учитывая отсутствие защитного спроса.

В паре с рублем USD торгуется немногим выше отметки 100 руб., причем амплитуда колебаний курса нашей валюте заметно снизилась за последние дни, что служит верным признаком стабилизации рубля, пусть и на очень низких уровнях.

При этом потенциал укрепления рубля пока ограничен. Во-первых, в переговорах по-прежнему нет заметного прогресса, а во-вторых, Вашингтон готовит новую порцию санкций в отношении РФ.

Впрочем, поскольку самые жесткие рестрикции уже введены, дополнительные ограничения вряд ли смогут сильно обвалить курс «россиянина», который при этом все же по-прежнему подвержен понижательным рискам.

Что касается прочих рынков, криптовалюты притихли после ралли 22 марта, которое было внушительным, но кратковременным.

Биткоин в моменте взлетал к максимумам начала марта за пределами уровня $43 тыс., но не смог удержать позиции и уже сегодня тестирует уровень $42 тыс.

Настроения на рынке цифровых активов выглядят неоднозначно, и покупателям, очевидно, не хватает решительности для более устойчивого подъема BTC в направлении $45 тыс. и выше.

Впрочем, сам факт того, что главная криптовалюта расположилась над 20-дневной скользящей средней и теперь тестирует 100-дневную SMA, дает повод для улучшения ближайших технических перспектив BTC», — пояснил эксперт.

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