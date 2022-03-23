Казань, , 11:27 — REGNUM Компании Татарии станут первыми резидентами химико-индустриального технопарка «Чирчик» в Узбекистане. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханнов, принимая участие в церемонии закладки первого камня в строительстве будущего объекта.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для резидентов технопарка предусмотрены значительные налоговые льготы и освобождение от таможенных пошлин сроком до трех лет. Условиями работы в технопарке интересуются партнеры не только из России, но и зарубежных стран.

Как отметил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, в ближайшие годы здесь планируют производить более 100 наименований важной для экономики республики продукции.

Со стороны Татарии первыми резидентами технопарка «Чирчик» станут компании по производству пластика, средств защиты растений и биологически активных добавок.

В настоящее время на территории будущего технопарка идет реконструкция двух корпусов и строительство одного нового корпуса индустриального парка.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии приостановили деятельность 40 предприятий торговли, при этом занятость работников сохранена, зарплату планируют выплачивать в полном объеме.

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