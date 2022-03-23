Сосновый Бор, Ленинградская область, 23 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Ленинградская АЭС в 2021 году перевыполнила план по производству изотопов, благодаря чему в медицинских учреждениях будет проведено 300 тыс. диагностических процедур. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Ленинградской АЭС.

Rosatom.ru Ленинградская АЭС перевыполнила план 2021 года по производству изотопов

Изотопы в «ассортименте» атомной станции — кобальт-60, йод-125, молибден-99 и йод-131, применяемые в промышленности и в медицине — в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Так, кобальт-60 используется для стерилизации и дезинсекции пищевых продуктов и медицинских инструментов, материалов. А также для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных стоков, твердых и жидких отходов различных видов производств, облагораживания и упрочнения изделий из дерева и стекла. Изотоп йод-131 необходим для производства радиофармпрепаратов.

«Атомная станция поставила заказчикам для радиохимической переработки в объеме достаточном для более чем 300 тыс. онкологических процедур. Что касается дианостического изотопа — молибдена-99 (технеций-99m), то произведенной активности 3120 ГБк, поставленной в больницы Санкт-Петербурга, хватит для 5 тыс. обследований», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Ленинградская АЭС — филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома».