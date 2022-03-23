Москва, 23 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Арсенал украинских вооружённых сил в посёлке Оржев под Ровно уничтожен в результате высокоточного удара ВС России. Об этом официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 23 марта на брифинге.

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Он отметил, что этот крупный арсенал, расположенный в 14 км к северо-западу от города Ровно, включал вооружение и военную технику, которая поступила в том числе из стран Запада.

Удар по арсеналу был нанесён вечером 22 марта «высокоточным оружием большой дальности морского базирования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска применили против военных объектов на Украине гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

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