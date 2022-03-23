Москва, 23 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Даже после развала СССР американцы пытались «унизить, граничить, расшатать, разделить и разрушить» Россию. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«В течение тридцати последних лет целью такой же бездарной и примитивной игры была Россия. Объяснение одно — она враг. Какие тут ещё правопреемники Союза ССР, даже если нет больше принципиальных идеологических противоречий? Значит, надо Россию унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить. Как это отзовётся в ближайшем будущем в Европе и в мире в целом? Неважно. Об этом никто никогда даже не задумывался», — написал Медведев.

Он также задался вопросом о том, зачем США нужна долгосрочная стратегия, если есть тактическая задача в виде разрушения России: «Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке всё удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе. Или вообще пять-шесть «новых стран» на месте России, как мечтали за океаном в 90-е годы, где у каждой такой «страны» своё стратегическое оружие. Ничего не напоминает?».

Медведев не исключил, что такой сценарий был бы «неуправляемым «гуляй-полем», где у власти фрики, фанатики и радикалы»: «Сюжет из антиутопии или безумного футурологического прогноза? Pulp fiction? Нет, это реальная перспектива такой стратегии. А дальше следующая цель — тотальное ослабление Китая. И тогда остаётся лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени — Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности — в Преисподнюю».