Нью-Йорк, США, 23 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Во Всемирный день водных ресурсов 22 марта представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Афганистане предупреждает, что уровень грунтовых вод в стране значительно снизился. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно заявлению ЮНИСЕФ, большая часть населения Афганистана зависит от потребления грунтовых вод, и значительное истощение водных ресурсов в различных частях страны подвергает население большому риску.

ЮНИСЕФ заявляет, что водный кризис в Афганистане оказывает непосредственное влияние на здоровье, питание и общее состояние уязвимых категорий детей и их семей.

В этой связи, ЮНИСЕФ обращается к партнёрам за помощью в решении водного кризиса в Афганистане.

В то же время фонд отмечает, что в Афганистане ведётся поиск путей устойчивого управления водными ресурсами. Необходимо отметить, что экономический кризис, наряду с засухой и истощением грунтовых вод, пагубно отражается на общем положении населения.