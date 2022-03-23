Москва, 23 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. США всегда вели бессмысленные войны вдали от своей территории и оставляли за собой разруху. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«У Америки не нашлось хороших стратегов после Второй мировой войны. Они были не нужны. Ведь всегда можно напечатать много новых зелёных бумажек, есть преданные вассалы (простите, союзники) и оружие самого высокого качества. При этом сами США постоянно вели бессмысленные войны, причём обычно — вдали от своей территории. Без правил и не оглядываясь на мировое сообщество. С правом всё и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу. И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху», — написал Медведев.

По его словам, так уже было в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане и других государствах: «Только в годы вьетнамской войны американцы убили более миллиона жителей этой страны. Правда, кто об этом помнит в Америке?».

Медведев подчеркнул, что американскую сторону «мало интересует будущее — если речь не идёт об их собственных доходах, их доме, их планах»: «В своё время я был поражён, когда один из президентов США в ответ на мой вопрос, что же будет с ближневосточным регионом через три месяца после их «помощи», безмятежно ответил: «А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!». Потом стало понятно, что именно в этом — суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают».