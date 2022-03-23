Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. ГУП «Ритуальные услуги» может быть приватизировано в Санкт-Петербурге в 2024 году. Об этом заявил 23 марта представитель исполнительной власти города в Законодательном собрании Петербурга Константин Сухенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Torange.biz Скорбь

Планами приватизации государственных унитарных предприятий Петербурга Сухенко поделился, комментируя поправки в законопроект о приватизации, поступившие от фракции «Яблоко».

"Приватизация учреждения «Ритуальных услуг» запланирована на 2024 год, тогда, видимо, об этом и будет разговор», — заявил Сухенко.

Напомним, ранее другие изменения в законопроект о приватизации госимущества уже были одобрены. Как отмечалось на заседании, среди всех ГУПов некоторые всё же не попадут под этот процесс. Среди них, например, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГУП «АТС Смольного».