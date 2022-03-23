Улан-Удэ, 23 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, южный циклон 24 марта вызовет в республике сильные снегопады.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Ветер местами усилится до 15−20 метров в секунду. По региону возможны гололедица, снежные накаты, налипание мокрого снега на проводах. Температура ночью местами до 14−19 градусов мороза. Днём до 0,+5 градусов.

25 марта по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, по северу до умеренного. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Температура ночью — 8,-13, местами — 18,-23, днём 0,+5, местами — 3,-8.