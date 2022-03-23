Джакарта, 23 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Спикер парламента Индонезия Пуан Махарани призвала парламент Южной Кореи активизировать сотрудничество в различных областях, особенно в сфере здравоохранения, цифровой трансформации и финансов, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Индонезия также пригласила Южную Корею работать вместе, чтобы преодолеть сбои в глобальных цепочках поставок.

«Нам необходимо изучить возможности для участия в углублении сотрудничества в области «зеленой» экономики, устойчивости окружающей среды в контексте изменения климата, новых и возобновляемых источников энергии, гендерного равенства и борьбы с COVID-19», — заявила Пуан Махарани, добавив, что объем двусторонней торговли увеличился в 2021 году на 37,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал при открытии 22-й Джакартской международной торговой ярмарки ремесел INACRAFT.