Москва, 23 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Законопроект о поддержке российского кинематографа Госдума приняла в итоговом, третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Вводятся определения «художественный (игровой) фильм», «документальный (неигровой) фильм», «научно-популярный фильм», «анимационный фильм», «уникальный авторский анимационный фильм», «дебютный фильм».

Закрепляется перечень видов национальных фильмов, в отношении которых Минкультуры России может в установленном порядке принимать решение о государственном финансировании в размере 100% сметной стоимости производства и 100% сметной стоимости проката — художественные (игровые) фильмы, документальные (неигровые) фильмы и анимационные фильмы.

При этом все указанные фильмы должны быть дебютными фильмами режиссеров-постановщиков — выпускников федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности «Режиссура кино и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)», в течение пяти лет после получения ими высшего образования.

Также в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта Минкультуры России может принять решение о государственном финансировании иного национального фильма в размере до 100% сметной стоимости его производства.