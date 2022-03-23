Чагчаран, Афганистан, 23 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Местные источники в уезде Давлат-Яр афганской провинции Гор подтверждают, что деревья в саду местного жителя Абдул Рахима Джами были вырублены, а его дом был разрушен по приказу губернатора уезда Рахматуллы Расеха. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Sochiadm.ru В Сочи после взрыва разрушен дом

Источники прислали видео и фотографии разрушенного дома, утверждая, что деревья были вырублены, а сам дом снесён по приказу губернатора уезда Давлат-Яр Рахматуллы Расеха начальником службы безопасности района Файязом без какого-либо судебного решения.

Причиной является земельный спор между Абдул Рахимом Джами и его соседом Мохаммадом Арефом, хотя суд ещё не вынес окончательного решения.

Губернатор уезда Довлат-Яр приказал Абдул Рахиму Джами срубить деревья и заявил, что он не имеет права оспаривать это решение. Согласно источникам, когда Абдул Рахим Джами не подчинился приказу, его дом был снесён усилиями подчинённых начальника службы безопасности уезда Давлат-Яр.

Родственники Джами говорят, что у него был земельный спор с Мохаммадом Арифом, но суд вынес решение в интересах последнего.

По их словам, такой вердикт они вынесли потому, что начальник службы безопасности состоит в родстве с Мохаммадом Арефом, а судья и окружной начальник являются его двоюродными братьями.