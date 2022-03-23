Нью-Йорк, США, 23 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Lisa Gansky Семён Варламов

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов сыграл «на ноль», отразив 24 броска по своим воротам. Шайбы забросили защитник Скотт Мейфилд и нападающие Андерс Ли и Зак Паризе

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 63 очка. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 49 очками.

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