Берлин, 23 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Выступления российского музыкального коллектива «Любэ» на территории Германии не состоятся. Соответствующую информацию опубликовало издание B.Z. вечером 22 марта.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Причиной отмены организаторами гастролей музыкантов стало их недавнее выступление на митинг-концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Известно, что изначально «Любэ» должны были посетить в рамках тура 10 крупнейших городов Германии.

Напомним, что 18 марта 2022 года состоялся митинг-концерт, посвящённый годовщине присоединения Крыма к России. Вместе с «Любэ» в рамках мероприятия выступили Полина Гагарина, Александр Буйнов и другие артисты.