Уфа, 23 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Граждане, в том числе дети, были обеспечены жизненно необходимым лекарством в Башкирии, только после вмешательства судебных приставов региона. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

R59.fssp.gov.ru Судебный пристав

Сообщается, что в работе судебных приставов находилось 13 исполнительных документов, согласно которым суд постановил обязать министерство здравоохранения Башкирии обеспечить нуждающихся граждан, в том числе детей, жизненно необходимым лекарственным препаратом.

Судебные приставы предупредили должника о возможной уголовной и административной ответственности, предусмотренных законодательством. В результате должнику был установлен срок для добровольного исполнения судебных решений.

В итоге нуждающиеся граждане были обеспечены жизненно важным лекарством.

«Решения суда не были исполнены в добровольный срок, а также в течение нового срока, предоставленного судебными приставами, в связи с чем должник стал участником административного дела и перед ним возникли дополнительные затраты в виде исполнительского сбора», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спинраза является первым в мире препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии.