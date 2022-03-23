Сеул, 23 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали увеличение объёма прямых инвестиций за рубеж. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства стратегии и финансов.

Ethan Инвестиции

Согласно опубликованным данным, в 2021 году южнокорейские компании инвестировали за рубеж $75,87 млрд, что на 32,8% больше, чем в 2020 году.

Чистые инвестиции, исключающие продажу ценных бумаг, выросли на 38,1%, до $58,42 млрд. Данный показатель является рекордным.

В министерстве отметили, что рост показателя связан с восстановлением инвестиционной активности в условиях смягчения опасений по поводу последствий пандемии.

Главным образом южнокорейские компании вкладывали средства в производство за рубежом, страховой и финансовые рынки, рынок недвижимости и информационно-коммуникационную область.

Наибольший объем инвестиций пришёлся на США — $27,59 млрд, что на 81,8% больше, чем в 2020 году. За ними следуют Китай ($6,67 млрд, +47,8%) и Каймановы острова ($10,63 млрд, +57,1%).