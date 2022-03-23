В Калужской области пройдёт акция «День сдачи ЕГЭ родителями»
Калуга, 23 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области ЕГЭ для родителей состоится 26 марта. Цель акции — лучше познакомить родителей школьников с экзаменационной процедурой. Участие в ней могут принять родители, педагоги, общественные деятели, журналисты, которые получат возможность поменяться местами с детьми и пройти всю экзаменационную процедуру. Об этом 23 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.
В 2022 году родителям будет предложено попробовать свои силы в выполнении сокращенного варианта ЕГЭ по математике базового уровня, который даст возможность познакомиться с заданиями разных типов.
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в регионах страны 15 марта 2022 года. Акция проводится с 2017 года по инициативе Рособрнадзора.