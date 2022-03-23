Калуга, 23 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области ЕГЭ для родителей состоится 26 марта. Цель акции — лучше познакомить родителей школьников с экзаменационной процедурой. Участие в ней могут принять родители, педагоги, общественные деятели, журналисты, которые получат возможность поменяться местами с детьми и пройти всю экзаменационную процедуру. Об этом 23 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Admoblkaluga.ru

В 2022 году родителям будет предложено попробовать свои силы в выполнении сокращенного варианта ЕГЭ по математике базового уровня, который даст возможность познакомиться с заданиями разных типов.

«Считаю, что «ЕГЭ для родителей» является замечательным Всероссийским просветительским проектом, который по масштабу и значению сопоставим со знаменитым «Тотальным диктантом». Всегда лично принимаю участие в экзамене — прекрасно помню задания по истории, сочинение по русскому языку в прошлом году. Сейчас родителей ждёт новое испытание — задание по базовому уровню математики. Это отличный повод вспомнить школьную программу по предмету, результат по которому остается обязательным для получения аттестата», — отметил Александр Аникеев.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в регионах страны 15 марта 2022 года. Акция проводится с 2017 года по инициативе Рособрнадзора.