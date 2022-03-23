Кострома, 23 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Костромской области в связи со снижением заболеваемости COVID-19 вновь сократили количество коек, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Https://adm44.ru Ковид-стационар в Костроме

В резерв перевели 428 коек в городской больнице Костромы и Галичской окружной больнице. Таким образом, сейчас в медучреждениях под эти цели перепрофилировано 350 мест. Их заполняемость не превышает 60%.

Отметим, что двенадцатые сутки подряд в регионе выявляют не более 150 случаев инфекции. Для сравнения, на «пике» пятой волны эпидемии 13 февраля положительный результат показали тесты 1083 человек.

Ситуация с заболеваемостью позволила властям снять практически все существовавшие ранее ограничения — QR коды, ночную работу ресторанов и кафе, самоизоляцию непривитых пенсионеров. На данный момент в области запрещены массовые, но разрешены «зрелищно-развлекательные» мероприятия.