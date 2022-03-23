Чебоксары, 23 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. По итогам проверки пожара на свалке в Цивильском районе Чувашии выявлены нарушения законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

ЧП на свалке в Цивильском районе Чувашии. Фото: пресс-служба прокуратуры Чувашии

Проверка проводилась прокуратуры при участии представителей минприроды и управления Роспотребнадзора по Чувашии.

«Установлены нарушения действующего законодательства в области обращения с отходами производства и потребления и санитарного законодательства: ООО «Мой Дом» не принимались меры по недопущению самовозгорания размещаемых отходов», — говорится в сообщении.

По данному факту решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2022 года произошло возгорание на полигоне ТКО в Булдеевском сельском поселении Цивильского района, открытое горение ликвидировали 21 марта. Ранее Цивильская свалка горела в сентябре 2021 года, тогда управляющая организация была оштрафована на 250 тыс. рублей.