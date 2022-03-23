Калгари, Канада, 23 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

В составе «Сан-Хосе» российский форвард Александр Барабанов забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Марк-Эдуар Власик, Тимо Майер и Логан Кутюр.

В составе «Калгари» голы забили нападающие Джонни Годро, Диллон Дюбе и Микаэль Баклунд.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 64 очка. «Калгари» идёт на втором месте в Западной конференции с 84 очками.

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