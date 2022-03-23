Грозный, 23 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Украинских неонацистов и бандеровцев ждет сюрприз, который станет малоприятным для них. Его готовят чеченские военные, принимающие участие в специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил 23 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Спешу сообщить, что мы подготовили очередной сюрприз для нациков и бандеровцев. От нашего подарка им точно снесет головы. Ждите и внимательно слушайте, дабы не пропустить победный марш наших ботинок, стремительно надвигающихся к вашим позициям!» — заявил чеченский лидер.

Как ранее сообщалось, в специальной военной операции России на Украине принимают участие военнослужащие из Чечни, а также добровольцы. Несколько колонн численностью более тысячи человек, отправились освобождать ДНР, ЛНР и Украину от нацизма и бандеровщины.

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