Москва, 23 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Российские следователи займутся выяснением обстоятельств обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в результате которых ранения получили мирные граждане, в том числе ребёнок. Такое поручение Главному следственному управлению дал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе СКР.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», — уточнили в следственном ведовстве.

В СКР добавили, что по оперативной линии Совместного центра контроля и координации ДНР поступила информация о том, что в результате обстрелов со стороны украинских военных населённых пунктов Сартана и Мариуполь пострадали 17 человек, среди них один несовершеннолетний. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным штаба территориальной обороны ДНР на 23 марта, за последние сутки в Донецкой Народной Республике получили ранения 28 мирных жителей.

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